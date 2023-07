Man en een vrouw vallen vijf meter naar beneden van balkon nadat leuning het begeeft in Gent: vrouw zwaargewond

Sociale huisvestigingsmaatschappij Thuispunt Gent onderzoekt nu hoe het ongeval kon gebeuren. Manager van Thuispunt Gent, Koen Van Der Jeugd: "We gaan vandaag ter plaatse om te kijken wat de oorzaak zou kunnen zijn. Indien nodig zullen we verdere stappen ondernemen naar de huurder toe. Enerzijds door het terras af te sluiten zodat er geen gevaar is dat hij ook naar beneden valt. Anderzijds door de huurder eventueel te verhuizen naar een ander appartement".

Voorlopig is er nog geen reden tot paniek. "We hebben op dit moment nog geen indicatie dat er een structureel probleem zou zijn aan de ballustrades van andere appartementen. We gaan vandaag bij de huurder langs om de ballustrade te beveiligen". Het appartementsgebouw werd drie jaar geleden nog volledig gerenoveerd.