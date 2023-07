Union hoopt bouwaanvraag voor nieuw stadion midden 2024 in te dienen

In een statement laat voetbalclub Union weten dat er nog geen akkoord is gevonden rond de bouw van een nieuw stadion op de Bempt-site. Met een geplande mobiliteitsstudie en milieueffectenanalyse in het najaar lijkt er wel vaart in het dossier te komen. Binnen het jaar hoopt de club een bouwvergunningsaanvraag te kunnen indienen.