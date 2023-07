Oud-burgemeester Johan Vande Lanotte verhuist van Oostende naar Bredene: "Nog niet gesproken met Vooruit Bredene"

Johan Vande Lanotte is geboren in Poperinge, maar woonde ruim dertig jaar in Oostende. Hij was van 2015 tot 2018 burgemeester van de badstad en bekleedde ook op federaal niveau topfuncties. Hij was minister, vicepremier en partijvoorzitter van Sp.a. In 2019 zei hij de politiek vaarwel. Sindsdien werkt hij als advocaat.

Vande Lanotte verlaat zijn geliefde badstad Oostende voor buurgemeente Bredene. “Mijn nieuwe woonst ligt op amper 300 meter van mijn huidige”, zegt de minister van staat. “Vroeger woonde ik op 150 meter van de grens met Bredene en nu ga ik op 150 meter van de grens met Oostende wonen.” Johan Vande Lanotte heeft er naar eigen zeggen heel lang over nagedacht. “Ik was al twee jaar op zoek naar een huis zonder trappen”, vertelt Vande Lanotte. "Ik ben er nu 68 en wou op mijn 80ste niet geconfronteerd worden met een huis met trappen."