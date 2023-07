Grondwettelijk Hof vernietigt verbod op buitenlandse financiering van geloofsgemeenschappen

Met het decreet wilde Somers een einde maken aan een erkenningsstop van moskeeën in ons land, die er kwam in de nasleep van de aanslagen in Brussel en Zaventem in 2017. Tegelijkertijd werden er voortaan ook heel wat strengere erkenningsvoorwaarden voor lokale geloofsgemeenschappen ingevoerd, onder meer om de buitenlandse invloed in moskeeën terug te dringen.

Maar die voorwaarden lagen voor Diyanet moeilijk. Diyanet, de grootste koepel van Turkse moskeeën in ons land, is immers een verlengstuk van de Turkse overheid. De imams in de 60 Diyanet-moskeeën in ons land worden aangevoerd vanuit Turkije en betaald door Turkse overheid.