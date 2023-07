Verdachte bekent moord op 64-jarige vrouw uit Oostende

Om dat te voorkomen, bracht hij de vrouw om en dumpte hij haar lichaam net over de grens in Koewacht in Nederland. Hij had haar bankkaart gestolen en al verschillende keren geld afgehaald. Zijn plan was om daarna naar zijn moederland, Noord-Macedonië, te vluchten.

Maar de man werd internationaal geseind en kon op de luchthaven van Düsseldorf in Duitsland worden ingerekend. Begin mei werd de verdachte aan ons land overgeleverd. Hij werd verhoord door de politie en uiteindelijk heeft hij bekend.