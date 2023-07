Geen registratieplicht meer voor 16- en 17-jarigen die willen stemmen volgend jaar, maar voorlopig wel opkomstplicht

Vlaamse Jeugdraad tevreden

De Vlaamse Jeugdraad reageert tevreden op het arrest van het Grondwettelijk Hof. "We vragen al jaren om het stemrecht zo laagdrempelig mogelijk te maken", klinkt het. "Dit arrest is voor ons een erkenning en een enorm belangrijke stap om de stem van jongeren te laten horen."

"We hebben in het begin gezegd dat die registratieplicht zeer hoogdrempelig was", zegt voorzitter Amir Bachrouri aan VRT NWS. "We hebben ook veel feedback gekregen van jongeren dat die registratie soms een heel omslachtige procedure was. Dus we zijn inderdaad wel tevreden met het arrest."

Dat het arrest ook tot gevolg heeft dat er nu voor 16- en 17-jarigen een opkomstplicht zal gelden, daar is de Vlaamse Jeugdraad minder voor gewonnen. "Voor ons is het altijd de bedoeling geweest om stemrecht te hebben vanaf 16 jaar. We hopen dat de regering er mee aan de slag gaat voor een stemrecht zonder al te veel drempels en zonder verplichting."

De jeugdraad hoopt dat het stemrecht voor jongeren op termijn ook opengetrokken wordt naar andere beleidsniveaus dan enkel Europa. "Het is nu aan de politiek om de beslissing te nemen en ook voor Vlaams, federaal en de gemeenteraad de jongeren de kans te geven om hun stem uit te brengen."