Werken aan Doel 4 en Tihange 3 mogen worden gespreid om stroomtekort tijdens winters van 2025 en 2026 te vermijden

Waar gaat dit ook weer over?

De federale regering besliste in maart 2022, kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, dat ze de twee jongste kernreactoren (Doel 4 en Tihange 3) tien jaar langer wil openhouden. Zo zou ons land minder afhankelijk zijn van energiebevoorrading uit het buitenland. Lang was het de bedoeling dat de laatste kerncentrales in 2025 de deuren zouden sluiten.

Om die verlenging te realiseren, was een deal met uitbater Engie Electrabel nodig. Die eiste duidelijke afspraken over de (torenhoge) kosten van de ontmanteling van de reactoren en de berging van het kernafval. De onderhandelingen tussen het bedrijf en de regering liepen meer dan een jaar, pas afgelopen 29 juni kwam het tot een akkoord. Er kunnen nu verdere stappen worden ondernomen.