Video met vernederde, naakte vrouwen in deelstaat Manipur schokt India

De beelden zijn zeer pijnlijk. Op een landweg in de deelstaat Manipur loopt een grote massa van honderden mannen. Ze jutten elkaar op en drijven twee naakte vrouwen voor zich uit. Die zouden hebben moeten kiezen tussen die vernedering of de dood. Verderop jagen de mannen het tweetal de velden in. Wat ervoor gebeurde of nadien is niet duidelijk.

De video ging gisteravond viraal op sociale media. Maar de feiten hebben zich volgens de politie op 4 mei afgespeeld, een dag nadat er in Manipur grootschalig etnisch geweld was uitgebroken. Twee mannelijke familieleden werden toen door dezelfde massa vermoord. Op 18 mei werd een klacht ingediend bij de politie voor moord en verkrachting door onbekenden. Nu zegt de politie in Manipur dat er een onderzoek gaande is en dat er een of meerdere mensen zijn opgepakt.