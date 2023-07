Vier arrestaties na diefstal van Keltische goudschat ter waarde van 1,6 miljoen euro

De Duitse autoriteiten hebben nu bekendgemaakt dat vier verdachten opgepakt zijn in verband met de roof van de goudschat. De arrestaties gebeurden dinsdag in de regio Schwerin in noordelijke deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren. Het bewijs tegen de vier zou "overweldigend" zijn.

Volgens de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann zouden de daders "professionele inbrekers" zijn. Het onderzoek loopt nog volop. "We onderzoeken verschillende eigendommen in meerdere deelstaten", zegt hoofdinspecteur van de politie Ludwig Waldinger aan de Duitse krant Bild.

Of de goudschat geheel of deels teruggevonden is, en zo ja, in welke staat, is momenteel niet bekend. Later vandaag zou de Duitse politie meer uitleg geven, mogelijk komt er dan meer duidelijkheid.