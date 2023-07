Vijf verdachten opgepakt in onderzoek naar drugssmokkel via luchthaven Zaventem

Uiteindelijk werden vijf verdachten opgepakt. Bij een reeks daaropvolgende huiszoekingen nam de politie volgens het parket nog grote sommen cash geld in beslag. “De vijf de verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst”, zegt de parketwoordvoerster. "Vier van de vijf personen hebben de Belgische nationaliteit, de vijfde heeft de Surinaamse nationaliteit. De gearresteerde personen zijn woonachtig in Vilvoorde, Brussel, Mechelen en Antwerpen.”

Volgens het parket is de werkwijze van de bende is een typisch voorbeeld van airportcrime, waarbij luchthavenmedewerkers of bedrijven op een luchthaven worden ingeschakeld voor criminele activiteiten op of via de luchthaven. "De aanpak van dit fenomeen is een van de absolute prioriteiten van het nieuwe veiligheidsplan voor Brussels Airport en deze succesvolle actie kadert dan ook in de nauwe samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en de luchthavenuitbater in de strijd tegen deze criminaliteitsvorm”, besluit Vercarre.