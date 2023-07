Weduwe van striptekenaar Marc Sleen knipt in Hoeilaart eerste tafeldruiven van het nieuwe seizoen

De eerste druivenknip om de verkoop te starten van de druiven vond plaats in de serres van Erik Van Camp in Hoeilaart. "Het is een heel goed druivenjaar, het leek eerst wat moeilijk met een iets minder voorjaar en ook al werken we onder serreglas met verwarming, toch hebben we de zon nodig. Maar het is uiteindelijk toch een topproduct geworden. Wij beginnen elk jaar rond 15 juli, maar je hebt druivenkwekers die pas later oogsten en verkopen en dus minder stoken."