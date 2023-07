Natte nationale feestdag voorspeld: hoe typisch is zo'n "drache nationale" op 21 juli?

Een echte "drache nationale" blijft dus in de meeste gevallen uit. Dit jaar lijkt weliswaar de uitzondering te worden die de regel bevestigt. De dag start droog, maar in de loop van de voormiddag kunnen er al een aantal buien vallen in het westen van het land.

"In de loop van de namiddag bereiken die ook het centrum van het land", weet weervrouw Sabine Hagedoren. "Later volgt ook nog het oosten. Lokaal kunnen ze intenser zijn met rukwinden of een donderslag. Een lokale drache is best mogelijk."