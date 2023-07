Werken aan de politiepost in Londerzeel achter de rug

De werken aan het onthaal van de politiepost in Londerzeel waren gestart op 2 mei en die zijn nu achter de rug. "Het was de bedoeling om de veiligheid van ons personeel en de burgers te verbeteren", zegt plaatsvervangend korpschef Frank Maes.

"Er is een kogelvrij glas geplaatst over de volledige lengte van het onthaal. Daarnaast wilden we ook de inwoners wat meer privacy geven als ze een aangifte komen doen. Er is een apart lokaal geïntegreerd in het onthaal. Vroeger werkten we met een eiland dat problemen kon geven met betrekking tot de privacy, maar dat probleem is bij deze ook verholpen", zegt Frank Maes nog.

"We zijn ook blij dat de werken voorbij zijn. Het was niet altijd even makkelijk of praktisch voor zowel de burgers als het personeel om hun taken kwalitatief te laten uitvoeren. We hopen met deze verbeteringen ook tegemoet te komen aan de noden van beide partijen. We danken alvast iedereen voor het geduld", besluit Frank Maes.