Woning in Dessel voor tweede keer in twee jaar tijd zwaar beschadigd door auto

Woensdagavond, kort voor 19 uur, ging een auto die uit het centrum van de gemeente kwam, aan de Kruisberg in Dessel uit de bocht. De wagen boorde zich door een haag en ramde vervolgens ook de gevel van een woning. Het voertuig kwam tot stilstand in de woonkamer. Daar zaten op dat moment de al wat oudere bewoners van het huis. Zij raakten als bij wonder niet gewond, maar zijn wel zwaar onder de indruk.

Voor de bewoners van het huis is het al lang niet meer het eerste schadegeval. Eind juli 2021, bijna twee jaar geleden, gebeurde op dezelfde plaats een gelijkaardig ongeval. Ook toen verloor de chauffeur van een wagen in de scherpe bocht de controle over het stuur en raakte de voorgevel van het huis zwaar beschadigd. En zelfs daar blijft het niet bij, want dit is volgens de bewoners al het achtste schadegeval. Bij de andere ongevallen, waarbij de gevel van de woning niet werd geraakt, moest wel telkens de brievenbus eraan geloven.

De brandweer van de zone Kempen kwam ter plaatse om de woning te stutten. Het is nog niet duidelijk of de woning na het ongeval ook onbewoonbaar zal worden verklaard. Maar de schade aan het huis is in elk geval erg groot. De brandweer heeft het grote gat in de voorgevel met houten panelen dichtgemaakt.

De burgemeester van Dessel, Kris Van Dijck (N-VA), is boos omdat eerdere verkeersremmende maatregelen in de buurt helaas niet het gewenste effect hebben. Dat ligt niet aan de genomen maatregelen of de weginfrastructuur op zich, maar aan het rijgedrag van de chauffeurs. Na het vorige ongeval plaatste de gemeente, net voor het ingaan van de scherpe bocht in de Kruisberg, al een bloembak om de snelheid van auto's die uit het centrum komen net voor de bocht naar beneden te halen. Maar als chauffeurs zich niet aan de maximumsnelheid van 50 km/uur in de bebouwde kom houden en alle verkeersregels aan hun laars lappen, dan blijft het risico op zware ongevallen als deze bestaan.