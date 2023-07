15.000 feestvierders wonen Bal National bij op het Vossenplein in Brussel

Donderdagavond vond op het Vossenplein de twintigste editie van Bal National plaats. Er kwamen zo'n 15.000 mensen op af voor de optredens van Sttellla, De Romeo's, Alec Mansion en DJ Daddy K. . Er was eveneens aandacht voor recent overleden coryfeeën, zoals Grand Jojo, Arno, Nicole Josy en Claude Barzotti.

Ook koning Filip en koningin Mathilde waren van de partij. Het vorstenpaar verscheen informeel gekleed en genoot duidelijk van de sfeer. Filip en Mathilde begroetten een honderdtal personen alvorens rond 22.45 uur weer te vertrekken.

Sinds 2003 trapt Brussel het nationale feestweekend af met folklore en muziek in de Marollen. Oorspronkelijk was dit met de bedoeling om het tienjarige bewind van koning Albert II te vieren. Dit jaar werd dus koning Filip in de bloemen gezet, die dit jaar precies tien jaar het Belgische staatshoofd is.