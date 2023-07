ZOO Antwerpen blaast 180 kaarsjes uit: "De allereerste okapi ter wereld was in de zoo van Antwerpen te zien"

Een paar jaar later werden de opgezette dieren vervangen door echte dieren. "Via de haven van Antwerpen is de zoo uitgegroeid tot wat het vandaag is. De dieren kwamen vaak van Afrika naar de haven van Antwerpen, zoals de okapi. De allereerste okapi ter wereld was in de zoo van Antwerpen te zien. Daarom is de okapi vandaag de dag nog steeds een iconisch dier voor ZOO Antwerpen."