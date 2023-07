Animal Rescue Service in Sint-Truiden start inzameling van kattenvoeding omdat er veel kittens opgevangen moeten worden

"Afgelopen dagen zien we dat er bij verschillende van onze collega's van asielen en/of opvangen ontzettend veel kittens binnenkomen. Zelfs met de moeder kat erbij gedumpt in dozen." Zo begint de boodschap die Animal Rescue Service op zijn sociale media plaatst.

En het lijkt nog drukker dan de voorbije jaren, zegt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service. "Naar mijn gevoel is het uitzonderlijk druk. Van wat ik hoor, is het dit jaar echt extreem. De asielen denken eraan om een stop in te voeren omdat ze het simpelweg niet kunnen bijhouden. In mijn ogen is het toch wel erger dan andere jaren."