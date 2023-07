Bar op Gentse Feesten bouwt Irish Coffeemachine die tot 1.000 drankjes per uur kan maken

In de jaren 70 had Cécilia Carels koffiezaak "Ekkentu" op de Vlasmarkt, in het centrum van Gent. De Gentse Feesten waren nog maar net aan hun revival begonnen onder impuls van Walter De Buck en bevriende kunstenaars, muzikanten en andere enthousiastelingen. Carels ontving tijdens het jaar vooral studenten, ze had eigenlijk geen vergunning om alcohol te verkopen. Tijdens de Feesten begon ze stiekem met Irish Coffees. "Het was eigenlijk verboden, maar het sloeg enorm aan", vertelde ze daar eerder over in een interview bij Radio2. "Het tweede jaar al moest ik iemand voorzien die er constant mee bezig was. Het werd oogluikend toegelaten, iedereen wist dat."