Eerste vaccin tegen RSV voor baby's en ouderen krijgt goedkeuring van Europees geneesmiddelenagentschap

Bij baby's of heel oude mensen kan de ziekte zich ook ernstiger ontwikkelen tot in de lage luchtwegen en tot een bronchitis of een longontsteking leiden.

Wereldwijd lopen jaarlijks 33 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar de ziekte op. Dat leidt jaarlijks tot 3,6 miljoen hospitalisaties en 100.000 dodelijke slachtoffers, vooral in lage-inkomenslanden.

Volgens de Britse nationale gezondheidsdienst NHS loopt de dodentol zelfs op tot 160.000 per jaar. Van die dodelijke slachtoffers is 95 procent jonger dan 6 maanden. Het overgrote deel van de kinderen die overlijden, komt uit lage- en gemiddelde-inkomenslanden.

Ook in ons land is het voor kinderen een van de belangrijkste redenen voor opname in het ziekenhuis.