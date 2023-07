Bijna 50.000 fietsers op Gentse Feesten: "Overwegen extra capaciteit"

In Gent hebben medewerkers van De Fietsambassade een fietstelling uitgevoerd tussen 21.00u en 01.00u. Ze telden ruim 42.000 fietsen op het openbaar domein. Bij een aparte telling aan de bemande fietsenparkings werden nog eens bijna 5.000 fietsen geteld. Het brengt het totaal op 47.000 fietsen in Gent, dat zijn er meer dan bij de tellingen van 20 juli vorig jaar. "We zijn heel blij om te zien dat er zoveel mensen met de fiets naar de Gentse Feesten komen. We hebben tijdens deze editie al extra capaciteit voorzien om aan de grote vraag naar fietsenparking te kunnen voldoen, maar die volstaat niet altijd. We overwegen daarom om ze volgend jaar nog verder uit te bouwen", zegt schepen Bram Van Braeckevelt (Groen).