Bisschop Johan Bonny steunt Oosterweelwerken tijdens Te Deum-viering in Antwerpse kathedraal

"Als de Oosterweelverbinding nu eens een metafoor was, van wat wij op deze nationale feestdag vieren: wat wij als volk of samenleving nodig hebben, van wat wij samen durven dromen en wat we verlangen, en wat wij samen kunnen en willen realiseren. Niet in het klein, maar in het groot. Niet voor nu, maar voor later. Niet met woorden, maar met daden. Vandaag vieren we ons land en onze samenleving niet als een voldongen feit uit vroegere eeuwen, maar als een bouwwerf. Als de werf van de eeuw. Die gaat voor een duurzame en functionele verbinding, voor alle soorten burgers. Een leefwereld om in te herademen. En dat vooruitzicht is ongetwijfeld een Te Deum waard", sluit Bonny af.