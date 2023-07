Parket Leuven onderzoekt brand in kapel van Pauscollege in centrum Leuven: schade aan kapel is groot

De brandweer van Leuven is vanmorgen uitgerukt naar een brand aan het Pauscollege in het centrum van Leuven. In het gebouw aan het Hogeschoolplein zijn aula's en veel studentenkoten van de universiteit, KULeuven.

"Vanmorgen ging het brandalarm af. De studenten die aanwezig waren verlieten hun kamers. De brand bleek uit de kapel te komen. De brandweer kon alles snel doven. Niemand raakte gewond. Er is wel water- en rookschade aan de kapel. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan," zegt Mathieu Caudron van de Leuvense politie.