Britse Conservatieven verliezen bij tussentijdse verkiezingen, maar behouden zitje van Boris Johnson

De by-elections waren geen onverdeeld succes voor de Conservatieven. In twee van de drie districten verloren ze hun meerderheid. In Somerton and Frome, in het graafschap Somerset, ging de winst naar de Liberaal-Democraten. In Selby and Ainsty, in North Yorkshire, haalde Labour de buit binnen.

In het Londense district Uxbridge and South Ruislip daarentegen behielden de Conservatieven hun meerderheid. Dat is het district van Boris Johnson, winst daar lag niet meteen in de lijn der verwachtingen. Maar winst was er dus wel, zij het erg nipt, met erg klein verschil van 13.965 stemmen tegen 13.470 voor Labour.

Het verlies van twee districten die traditioneel Conservatief stemmen, is dus een opdoffer voor de partij. De Conservatieven blijven wel een ruime meerderheid behouden in het Lagerhuis. Al is dit resultaat wel een waarschuwing voor volgend jaar, dan zijn er wellicht parlementsverkiezingen. In de peilingen staan ze er zeer slecht voor.

De verwachting is dat de Conservatieve premier Rishi Sunak in de komende dagen enkele ministers in zijn regering gaat vervangen.