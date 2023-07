Dansjes, lekker eten en diploma-uitreiking op slotdag Oekraïense zomerschool in Genk: "Oorlog even vergeten"

In Mater Dei in Genk vond een zomerschool plaats voor kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Het is het tweede jaar dat er een zomerschool voor Oekraïense kinderen wordt georganiseerd. Er wordt leerstof bijgebeend, maar het is vooral de bedoeling dat de kinderen er de oorlog even kunnen vergeten en zorgeloos kind kunnen zijn.