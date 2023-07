Dorpsbrouwerij Bierbeek viert 1-jarig bestaan met openbrouwerijdag

"Bierbeek had geen eigen bier en daarom hebben we het initiatief genomen om te starten met een eigen dorpsbrouwerij", vertelt voorzitter Jonathan Cardoen van de Coöperatieve Dorpsbrouwerij. "We wilden niet zomaar bier brouwen, we wilden dat doen door mensen samen te brengen met bier. We hebben gevraagd aan de inwoners wie mee wilde stappen in deze coöperatieve en 135 mensen zijn daarop ingegaan. Als we nieuwe bieren ontwikkelen, is het ook aan de inwoners om uit de nieuwe varianten hun bier kunnen kiezen. Zo hebben we het bier big triple gekozen met de inwoners van Bierbeek, de Bierbeek bruin met die van Korbeek-Lo, Saison met die van Lovenjoel en tot slot de Bierbeek Wit werd gekozen door de inwoners van Opvelp.

We vinden het erg belangrijk om iedereen te betrekken bij alles wat we hier doen rond bier. Bijvoorbeeld het labelen van flesjes is heel arbeidsintensief en we werken daarvoor samen met onze twee zorgvoorzieningen Sint-Camillus en Adem. Zo proberen we met zoveel mogelijk partners samen te werken binnen Bierbeek om de bieren op de kaart te zetten", zegt Jonathan Cardoen.