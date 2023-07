Markt in Zandvliet dubbel zo groot door eerste pop-up markt

"Met de pop-up markten willen we onze wekelijkse markt nog een beetje aantrekkelijker maken", vertelt Sandra Suykerbuyk (CD&V), schepen van Markten. "We merken dat er in ons district heel wat handelaars zijn zonder winkelpand die enkel online verkopen. Om die mensen ook eens in de kijker te zetten, vragen we hen om ook eens op onze wekelijkse markt te komen staan zodat de inwoners hen ook leren kennen. Er zijn toch een zestal handelaars die hierop zijn ingegaan. Normaal telt onze markt een zevental marktkramers, dus we hebben toch een verdubbeling."