Politie vraagt publiek Gentse Feesten om spontaan ruimte te maken voor hulpdiensten: "Kan levens redden"

De concrete aanleiding is een interventie op de Korenmarkt gisteren die moeizamer dan nodig is verlopen door de grote massa die er bijeen was gekomen. Al benadrukt Langeraert dat er niemand echt in gevaar is geweest. "We willen in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen dat er kostbare seconden of minuten verloren gaan."

Ruimte laten voor de hulpdiensten kan nu eenmaal levens redden. "Als de ambulance, de brandweer of de politie ergens wil komen, is het teken dat er ergens een probleem is", gaat Langeraert voort. "Hoe langer het duurt, hoe slechter het kan aflopen."