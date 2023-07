Helikopters ingezet om 270 toeristen uit Zwitsers bergstation te evacueren

Volgens een verantwoordelijke van het skigebied Glacier 3000 in Les Diablerets was er een probleem met de stroomvoorziening van een gondel. Die werd vervolgens met een noodmotor naar het station getrokken.

Toen bleek dat het probleem niet snel kon worden opgelost, is besloten om de toeristen die in het bergstation vast waren komen te zitten, met een helikopter te evacueren. Daarvoor werden twee toestellen ingezet, die in totaal 54 vluchten uitvoerden. De toeristen werden naar een lagergelegen bergstation gebracht, van waar ze hun trip naar beneden met een nog werkende kabellift konden verderzetten.

Volgens de verantwoordelijke was er op geen enkel moment gevaar voor de toeristen en vielen er geen gewonden.