Hoogspanningscabine vat vuur in kelder van serviceflats in Strombeek-Bever: twaalf bewoners even geëvacueerd

Het vuur brak uit rond 11.35 uur. “Een koerier die in de buurt was, heeft de rook gezien en belde de hulpdiensten”, vertelt waarnemend burgemeester Philip Roosen (N-VA). Een twaalftal bewoners van de serviceflats van de eerste verdieping zijn uit veiligheidsoverwegingen geëvacueerd en verbleven even in de tegenoverliggende pastorie. Voor de mensen op de tweede verdieping was dat niet nodig. Gelukkig raakte niemand gewond.”