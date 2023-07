Kruispunt in Wijtschate opnieuw open, 10 dagen na zwaar, dodelijk ongeval

De Rijselstraat, in het Heuvellandse Wijtschate, is opnieuw open voor het verkeer. Door een zwaar, dodelijk ongeval was er veel schade aan de straat. Het volledige wegdek moest vernieuwd worden. Bij het ongeval vlogen een vrachtwagen en een bestelwagen in brand nadat ze tegen elkaar botsten. Daarbij kwamen de twee bestuurders om het leven. Ook enkele huizen raakten zwaar beschadigd.