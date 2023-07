Kunstwerk *Disclaimer in Ronse toont letterlijk "The End" op "het einde van Vlaanderen" en symboliseert eindes en keerpunten die iedereen meemaakt

*Disclaimer is van het kunstenaarsduo Koosje Schmeddes en Dirk Schellekens (vandaar de artiestennaam Schscht), en heeft zijn definitieve plaats gekregen in Ronse. Het staat op het einde van de fietssnelweg, op de grens met Wallonië (het "einde van Vlaanderen"), en kan ook nog eens verwijzen naar het einde van de spoorweg die er vroeger lag. Het metalen frame heeft trouwens de vorm van een stootbalk, die je op de eindpunten vindt van de rails, vaak in stations, maar ook soms plompverloren op het eindpunt van een treinspoor in een landschap. Het einde van de fietssnelweg is letterlijk te nemen, want de oude spoorwegbeddingen in Wallonië zijn verkocht en dus in privébezit. Het kan dus nog even duren vóór de fietsostrade haar weg vindt naar Avelgem, via Amougies.