Leuven lanceert premie tot 80.000 euro om innovatie te stimuleren

Eind september 2020 bekroonde de Europese Commissie Leuven tot Europese innovatiehoofdstad. Met de titel kwam ook een geldprijs van 1 miljoen euro. "Het geld dat we dankzij de prijs hebben gekregen, willen we laten terugvloeien naar bedrijven of mensen die innovatie mogelijk maken", zegt schepen van Economie Lalynn Wadera (Vooruit). "We willen hen een duwtje in de rug geven, en nog meer stimuleren om baanbrekende ideeën tot een goed product uit te werken."

De premies komen uit het "Leuvense Entrepreneurs Fonds", of kortweg LEF, dat voor het eerst gelanceerd is. De LEF-toelages zijn bedoeld voor start-ups, kmo's, vzw's of onderzoeks- of kennisinstellingen, die een innovatieve oplossing voor een bepaald probleem bieden. Een toegekende toelage bedraagt minstens 8.000 euro en maximum 80.000 euro. Een project kan maximaal 80 procent van de totale kosten gefinancierd krijgen.

De eerste indieningsdatum voor projecten is 15 september. Daarna volgen er jaarlijks drie deadlines: 15 januari, 15 mei en 15 september.