Man betrapt die stiekem filmpjes maakte van vrouwen op toilet tijdens Gentse Feesten

In Gent is een man betrapt die video's probeerde te maken van vrouwen die naar het toilet gingen. Dat meldt parket Oost-Vlaanderen. Hij filmde stiekem onder de deuren of muurtjes van de toiletten aan de Vlasmarkt.

De man is gearresteerd, op zijn telefoon stonden al enkele filmpjes. Zijn gsm is in beslag genomen. De man is intussen vrijgelaten onder voorwaarden. Zo mag hij niet meer naar de Gentse Feesten komen. Hij moet later voor de correctionele rechter verschijnen.