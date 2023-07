Bezoeker aangevallen na queerfeest in Gent: "Dit lijkt een haatmisdrijf"

In de A.M. Club in Gent, op een steenworp van de Korenmarkt, was er afgelopen dinsdag een queerfeest van House of Lux. Dat is er voor mensen uit de LGBTQ+-gemeenschap die zich niet identificeren met een vaststaand gender of een bepaalde seksuele oriëntatie. Eén jonge deelnemer kwam er voor het eerst in drag heen. Dat betekent dat hij vrouwenkleren droeg. De bezoeker werd bij het verlaten van de club, op woensdagochtend, verbaal en fysiek aangevallen. Hij zou daarbij ook lichte verwondingen opgelopen hebben in het gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht. "Alles wijst op een haatmisdrijf", zegt Glenn Dierickx van House of Lux.

Matto Langeraert van de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en dat er vaststellingen zijn gebeurd. Over de reden van het geweld kan hij nog weinig zeggen. "Het onderzoek loopt, we kunnen daar nog niet dieper op ingaan. Er is alleszins een verdachte voor de feiten."