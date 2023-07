Eerste echte Belgische mosselen geoogst: "Smaken zoals een Zeeuwse mossel, maar met unieke nasmaak"

De gemiddelde Belg eet elk jaar 2,2 kilogram mosselen. We staan daarmee in de top 10 van mosseletende landen. Mosselen met frietjes is een van onze nationale culinaire geneugten, toch zijn er geen echte Belgische mosselen. De meeste van onze mosselen komen uit Zeeuws-Vlaanderen, net over de grens. Nochtans kunnen de schaaldieren ook in ons deel van de Noordzee perfect groeien.