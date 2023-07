Mysteries van Vlaanderen: was de dood van cafébaas Kamiel in Mechelen echt een ongeluk? (slot)

Schoonzus Jeanine vertelt aan Sam dat ze het nieuws over Kamiel te horen kreeg van de politie. “Ze hebben me verteld dat hij werd bewerkt met een "tournevis" en dat hij werd afgeslacht als een varken.” Kort daarna ging ze op bezoek in het ziekenhuis. Ze wilde van Kamiel zelf weten wat er was gebeurd. Hij zei: “Ik heb slagen gekregen van mijn vrouw”. Of Kamiel dat meende of dat hij in zijn toestand nog een grapje probeerde maken, Jeanine weet het niet.