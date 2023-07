BEKIJK - Koninklijke familie woont Te Deum-viering in Brussel bij, kleinzonen helpen Albert en Paola de trap op

De koninklijke familie tekent op 21 juli traditiegetrouw present op het Te Deum in Brussel. De kerkelijke viering is traditioneel het startschot van een reeks feestelijkheden in Brussel naar aanleiding van de nationale feestdag van België. Dit jaar is het een heel speciale feestdag, want ze staat grotendeels in het teken van koning Filip, die exact 10 jaar geleden de troon besteeg.