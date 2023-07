Nieuw technofestival 'Let's Jack' op de Citadel in Diest

Op de Citadel in Diest worden vandaag zo'n 500 house- en technoliefhebbers verwacht voor het evenement 'Let's Jack. "De Citadel leent zich daar perfect toe omdat het de mooiste plek van heel Diest is", zegt organisator Fré Biesmans. "We hebben gemerkt dat na de covid-crisis de harde techno erg populair geworden is, vooral bij de jongeren. Die knaldrang is er nog altijd bij de jeugd en ik denk dat dat bij techno tot zijn recht komt. Headliner op de affiche is Airod, een Servische DJ die in Parijs woont en die vorig weekend nog in New York gespeeld heeft en nu voor de eerste keer in Diest. We verwachten een dikke 500 mensen en dat is een mooie start. Als het in de smaak valt, gaan we waarschijnlijk blijven verder doen ook in dit genre", zegt een hoopvolle Fré Biesmans.