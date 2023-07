Waregem krijgt paardenpiste voor elk seizoen en nieuwe stallen: "Nu is de piste een zandberg als het droog is"

"De paardenpiste is dringend aan vernieuwing toe", zegt Wim Vanderschueren van vzw De Gaverbeek. "De piste ligt hier al 40 jaar. Bij droog weer is het precies een zandduin, dat is niet goed voor de paarden." Nu wordt er geld vrijgemaakt om de hele paardenpiste te vernieuwen. "Er komt een piste die zal kunnen gebruikt worden bij droogte, regen of vriesweer."

De nieuwe piste komt in de plaats van de gewone buitenrijbaan, die door verschillende paardensportverenigingen gebruikt wordt, waaronder ook de trainingen van olympisch kampioene Michèle George. Daarnaast komt ook een nieuwe longeercirkel naaste de piste, waar paarden begeleid rondjes lopen. "Met deze werken maken we onze infrastructuur klaar voor de toekomst", vertelt Vanderschueren. "Zo kunnen we blijven kansen geven aan jonge ruiters."