Vlaamse én federale regering met zorgen vakantie in: "We zitten feitelijk met twee regeringen in lopende zaken"

Al zette vorige week een voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) om nachtvluchten op Brussels Airport te verbieden opnieuw kwaad bloed bij de coalitiepartners. Dat voorstel moet in september hoe dan ook nog op de regeringstafel komen.



Er moet nog veel gebeuren, maar dat zie ik in deze omstandigheden niet meer lukken, is Van Cauwelaert dan ook pessimistisch. "We zitten in een feitelijke situatie van twee regeringen in lopende zaken."