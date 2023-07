Politie Sint-Niklaas voor het eerst in nationaal défilé, met fietsteam: "Niet naar de kapper geweest, draag toch een helm"

Om 8.00 uur vanmorgen vertrok een delegatie van drie leden van het fietsteam van de politie van Sint-Niklaas richting Brussel. Daar vond de laatste repetitie plaats voor het grote nationale défilé om 16.00 uur. "Nog een laatste uitleg over wat we moeten doen en waar we moeten zijn", legt Wim Crispyn uit. De grote repetitie hebben ze al achter de rug, die was vorige week in de kazerne van Peutie, in Vlaams-Brabant. "Die kazerne is groot genoeg om alle voertuigen opgesteld te krijgen", verduidelijkt Crispyn. "Want er doen niet alleen politiediensten mee, maar allerlei hulpdiensten zoals de brandweer en civiele bescherming. Dat zijn zeer veel mensen die samenkomen en dus moesten we allemaal een beetje op elkaar afgestemd worden om het défilé mooi te laten verlopen."