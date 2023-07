"Post-menopauzale" orka's beschermen hun zonen tegen agressie

"Misschien gebruiken ze hun kennis van andere sociale groepen om hun zonen te leren omgaan met risicovolle interacties", zegt Charli Grimes, hoofdauteur van het onderzoek, aan de Britse krant The Guardian. "Misschien signaleren ze aan hun zoon om het conflict uit de weg te gaan. Of misschien mengen ze zich zélf rechtstreeks in een conflict."

Allemaal veronderstellingen die wetenschappers verder willen onderzoeken. "Het zijn hypotheses, maar we moeten ze onderzoeken door te kijken naar wat er effectief gebeurt onder water als verschillende sociale groepen met elkaar in contact komen", zegt co-auteur Darren Croft aan de BBC. "We hebben al veel geleerd van deze soort, maar we hebben nog altijd veel te leren."