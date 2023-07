Rijvers Festival Lievegem pakt uit met spectaculaire verrassingen:"Als snelst groeiend festival blijven we toch vernieuwen"

Wie de rolschaatsbaan niet avontuurlijk genoeg vindt, kan een vrije val doen van op 16 meter hoogte. "We voegen twee spannende attracties toe", zegt Floris Benoit van het Rijvers Festival. "Enerzijds een spectaculaire Skyfall waarbij bezoekers van op 16 meter hoogte een vrije val kunnen maken. Anderzijds is er de bekende kraan uit het National Geographic-programma Gold Rush. Bezoekers kunnen er op de foto met de kraan of zelf de kraan besturen in een verrassende E-sport simulatie. We voelen dat bezoekers de unieke mix van muzikale topacts, tv-sterren en complexloos entertainment smaken."