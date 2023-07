Ryanair-piloten in Charleroi staken eind juli opnieuw een weekend: "Ryanair heeft ons de oorlog verklaard"

"Ryanair heeft eigenlijk hun werknemers de oorlog verklaard door net voor de vakantie, een heel drukke periode, de cao op te zeggen", zegt Veerle Verleyen van de christelijke bond aan VRT NWS. "Zolang de werkgever niet met concrete oplossingen komt, zullen we op regelmatige basis blijven staken."

Het sociaal conflict gaat over hogere lonen - na inleveringen tijdens de coronapandemie - en er zijn ook problemen met de rusttijden. Er zijn verschillende ontmoetingen geweest tussen de vertegenwoordigers van de piloten en de luchtvaartmaatschappij, maar die draaiden allemaal op niets uit.

De piloten staakten midden juli al een weekend. Dat leidde tot 120 geschrapte vluchten op Brussels South Charleroi Airport en bijna 20.000 getroffen passagiers, zo zei de luchthaven.

Ryanair is ook actief op Brussels Airport, maar heeft er geen basis. Dat betekent dat er alleen met in het buitenland gevestigde vliegtuigen en crews van en naar Zaventem wordt gevlogen. Een staking van in België gevestigd personeel heeft er dus geen impact.