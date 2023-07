Baarle-Nassau gaat Nederlandse vuurwerkkopers strenger controleren om overlast in Baarle-Hertog te beperken

De toestroom van Nederlanders is er omdat de Belgische en de Nederlandse vuurwerkwetgeving verschillen. Belgische vuurwerkwinkels mogen het hele jaar vuurwerk verkopen, in tegenstelling tot Nederland waar dat slechts de laatste drie dagen van het jaar is toegestaan. Binnen de bebouwde kom van Baarle-Hertog zijn zes vuurwerkwinkels, waarvan vijf in de omgeving Kapelstraat, Klokkenstraat en Molenstraat. "Als gevolg hiervan is er in het najaar grote overlast en drukte in de smalle straten van Baarle vanuit Nederland", zegt Bert Jansen, adviseur communicatie in Baarle-Nassau. "Dat gaat van foutparkeren, achterlaten van zwerfvuil, wildplassen tot verbale intimidaties."