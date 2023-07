Stroppenstoet tijdens Gentse Feesten is uit de hand gelopen cafégrap

"De rondgang is pas begonnen in 1973", vertelt Alain Colbrandt van VZW De Gilde van de Stroppendragers. "De Gentse Feesten kwamen weer op met Walter De Buck. De stichter van de stroppendragers, Julien Colle, had ook een café in de Feestenzone. Het is begonnen aan de toog als idee, op een zotte avond. Enkele cafégangers besloten toen om een rondgang te houden. Ze legden een tochtje af van aan het "Groot Kanon" aan de Vrijdagmarkt, door de Lange Munt en via de Groentemarkt terug. Dat was het. Alle deelnemers trokken een tabbaard aan (een soort lang gewaad, red.) maar voor de rest was het een vrij geïmproviseerd gebeuren. Mensen droegen schoenen of sandalen en gingen niet op blote voeten zoals nu. Na afloop wilden de deelnemers ermee verder gaan en besloten ze een vereniging op te richten. De eerste officiële rondgang was er een jaar later, in 1974. Het hele gebeuren heeft natuurlijk wel historische gronden, want het verwijst naar iets wat echt gebeurd is."