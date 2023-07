Ultranationalistische Poetin-criticus en MH17-veroordeelde Igor Girkin opgepakt in Moskou

De voormalige Russische inlichtingenofficier en ultranationalistische blogger Igor Girkin is opgepakt in Moskou. Hij wordt beschuldigd van het aanzetten tot extremisme. Girkin was in 2014 een van de leiders van de pro-Russische rebellen in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne. Maar hij belandde op een zijspoor en had de laatste maanden voortdurend kritiek op president Poetin, de Russische legerleiding en het verloop van de oorlog. Mogelijk wil het Kremlin met zijn arrestatie een voorbeeld stellen.