Internationale luchtvaartorganisatie: "Voorstel om Brusselse nachtvluchten te schrappen moet zelf geschrapt worden"

Bovendien zou het voorgestelde verbod "negatieve gevolgen hebben op de Belgische economie en op de vliegverbindingen". Het verbod zou vooral de vrachtsector treffen. IATA wijst er ook op dat België sterk is in de export van farmaceutische producten en die zijn sterk afhankelijk van snelle en tijd- en temperatuurgevoelige leveringen.

Volgens Rafael Schwartzman, regionaal vice-voorzitter van IATA in Europa, moet er zeker rekening gehouden worden met de klachten van de omwonenden over de geluidshinder. "Maar het is bijzonder jammer dat minister Gilkinet heeft geprobeerd de Balanced Approach te omzeilen. Dat is nochtans de lang aanvaarde en succesvolle manier om geluidshinder op luchthavens te beheersen", aldus Schwartzman.

Volgens hem is het "van vitaal belang dat de regering dit voorstel schrapt en in plaats daarvan in overleg gaat met de verschillende stakeholders".