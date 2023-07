Verenigde Staten: "Oekraïne zet onze clustermunitie op effectieve manier in"

Oekraïne is begonnen met het inzetten van Amerikaanse clustermunitie in hun offensief tegen de Russiche troepen in hun land. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis in de Verenigde Staten gezegd. Begin deze maand maakte de VS bekend dat het clustermunitie zou leveren aan Oekraïne. Een controversiële beslissing, want in veel landen is clustermunitie verboden.