Waarom valt de nationale feestdag eigenlijk op 21 juli?

De nieuwe koning steekt het Kanaal over naar Calais, van waaruit hij met de koets over het strand naar De Panne reist, waar hij in juli 1831 aankomt. "Hier betrad Leopold I, koning der Belgen, op 17 juli 1831 de Belgische bodem en werd hij plechtig ontvangen", staat in het Latijn op het Monument Leopold I dat in 1958 in De Panne werd ingehuldigd.

Enkele dagen later volgt dus de eedaflegging in Brussel. En Leopold vindt zijn katholieke eega: hij huwt in 1832 met Louise Marie, dochter van de Franse koning Louis-Philippe.